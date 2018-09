İmamoğlu: Büyükşehir, Siteler'de yanlış yaptı

Kentsel dönüşüm çerçevesinde binaları yeniden inşa edilen eski adıyla Gülbelde yeni adıyla Blue Sea Sitesi sakinleri, tapularını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden teslim aldı. Başkan İmamoğlu’na teşekkür eden site sakinleri “Bir hayal gerçek oldu.” şeklinde konuştular.

Beylikdüzü Belediyesi, kentsel dönüşüm konusuna özel önem ve hassasiyet gösteriyor. İlçe genelinde şehir estetiğine uygun, sağlam, güvenli ve yaşanabilir binaların inşa edilmesi için çalışılan Beylikdüzü’nde, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Blue Sea Sitesi’nin tapu teslim töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sitedeki 63 malik, çok kötü koşullardaki hanelerinin yerine, kentsel dönüşüm kapsamında, müteahhit firma Bil Yapı tarafından yeniden inşa edilen pırıl pırıl evlerini teslim aldılar. Blue Sea Sitesi sakinlerinin tapularının hayırlı olmasını ve evlerinde huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum.” dedi.

İmamoğlu: “Gürpınar’da Yaşam Kalitesi Yükseliyor”

Beylikdüzü’nün her yerinde olduğu gibi Gürpınar’ı da el üstünde tuttuklarını söyleyen Başkan İmamoğlu, “Gürpınar’ı da Atmaca Vadisi’yle Gürpınar’ın merkezinden sahile kadar ulaşan, sahili doya doya yaşayan, hemen yanı başında Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi gibi bir alanı olan, Kültür Salonu olan, doğal ortamları olan, yaşam kalitesi üst seviyede olan bir mahalle haline getiriyoruz. Sizler de hak ettiğiniz değere, hak ettiğiniz yaşam koşullarına yavaş yavaş ulaşıyorsunuz, ulaşacaksınız.” diye konuştu.

Büyükşehir, Gürpınar Sitelerde Yanlış Yaptı

Beylikdüzü Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana, kentsel dönüşüm ve mülkiyet hakkı konusunda titizlikle çalıştıklarını ve bu konudaki temel felsefelerinin şeffaflık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıldır planlama sürecini aşama aşama taşıdıkları Gürpınar Siteler’de, Büyükşehir Belediyesi’nin Beylikdüzü’ndeki bir takım siyasi akıllara rağbet ederek yanlış yaptığını söyledi ve şöyle devam etti:



“Biz, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sıkıntıda olmadığı meskenlere kavuşmasını hayal ediyoruz. Biz, insanların can güvenliği, çocuklarımızın eğitimi, ibadethanelerimiz gibi kutsallarımızla ilgili siyaset yapmamalı ve sorunun çözümü için işbirliği yapmalıyız. Yani Beylikdüzü Belediyesi bizim de Büyükşehir Belediyesi başkasının mı? Bu işin partisi olmaz. Üzülerek söylüyorum ki siteler konusunda Büyükşehir’dekiler çözüm bulmadılar. Ama biz, Gürpınar sitelerle ilgili plan sürecini kanuni haklarımızı kullanarak yürütüyoruz. Her şeye rağmen hukuka, adalete güvenmek zorundayız. Aynı sizin sitenizde olduğu gibi, Gürpınar Siteleri de güvenli, pırıl pırıl siteler haline getireceğiz. Daha güzel işleri hep birlikte başararak daha güzel bir Beylikdüzü’nde yaşamayı diliyorum” diye konuştu.