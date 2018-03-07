Gençlerin gözdesiydi... Mühür vuruldu

HARUN Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ, 3 yıl önce ev ve arabalarını 500 bin liraya satarak ‘Kubbe İstanbul’un restorasyonunu sağladı, ardından da burada kültürel hizmet vermek için belediyeden ruhsat talep ettiler. Belediye ise “Burası tarihi tescilli yapı” diyerek ruhsat vermeyince kısa sürede gençlerin gözdesi haline gelen Kubbe İstanbul’un kapısına mühür vuruldu.

İstanbul’un en eski tarihi yapılarını içinde barındıran Fatih’teki Kubbe İstanbul, yargı yolunda. Toplam 500 bin liraya mal olan restorasyon işlemini yapının tarihi dokusuna zarar vermeden gerçekleştirdiklerini belirten Harun Reşit Göktaş, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen ‘Kubbe İstanbul’ için ortağı Fahri Akdağ ile birlikte belediyenin bu kararının ardından mahkemeye gideceklerini söyledi. Restorasyonunu yaptıkları binayı kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez haline getiren ortaklar mal sahibine ise ayda 3 bin 250 lira kira ödediklerini belirtti.

“NERESİ İSTANBUL UNUTULDU”

Üzeri betonlarla kaplı yapıyı elleriyle kazıyıp Kubbe İstanbul adlı kültür sanat merkezini kurduğunu söyleyen Göktaş, merkezin kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirtti. Tarihi yapının uzun yıllar sahipsiz ve atıl vaziyette kaldığını ifade eden Göktaş, restorasyon çalışması sonucu alandan binlerce ton moloz çıkardıklarını söyledi. Tarihin üzerine kat kat sıva yapıldığını belirten Göktaş, "Burada çok ciddi bir tarih var ve bu gizlenmiş. Büyüğü, küçüğü tüm ülkem bu tarihi duysun görsün istiyorum. İstanbul o kadar büyüdü ki neresi olduğu unutuldu. Burada bin 500 yıllık bir yapı var ve üzerine kat kat sıvalar atılmış. Bunları eğer biz kaldırmasaydık kimse görmeyecekti. İlk etapta maskeyle girebildiğimiz yerden tonlarca moloz çıkartarak bir kültür sanat merkezi oluşturduk" dedi.