Çelik Beşiktaş'ta kadınlar için söyleyecek

Kadının değerini ve emeğini çok iyi bilen Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde unutulmaz bir konser veriyor.

Kadına verdiği pozitif ayrımcılıkla her zaman bir adım öne çıkan Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde anlamlı bir etkinlikle Beşiktaşlı kadınlara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Fulya Sanat Merkezi’nde sevilen sanatçı Çelik şarkılarını Beşiktaşlı kadınlar için seslendirecek.

Beşiktaşlı kadınlar unutulmaz bir akşam yaşayacak

Beşiktaşlı kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde doyasıya eğlenecek. Kadının toplumda yerini bilen ve hayatımızdaki en büyük değerlerden biri olduğunu her fırsatta hatırlatan Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde muhteşem bir konserle bugünü anlamlandıracak. Sevilen sanatçı Çelik şarkılarını Beşiktaşlı kadınlar için seslendirecek.

Yer: Fulya Sanat Merkezi

Saat: 20.00

Tarih: 8/3/2018