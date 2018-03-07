Başkandan gülümseten not: Geldim dükkan kapalıydı…

Minibüsle makamına giden ve sık sık esnafı ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sabah saatlerinde ziyarete gittiği ve kapalı olan bir dükkânın kepenklerine, “Günaydın. Geldim. Dükkan kapalıydı. Yine gelirim. Belediye Başkanı Ali Kılıç” yazılı bir not bıraktı.

Göreve geldiği günden bu yana halkı ve esnafıyla iç içe olmaya özen gösteren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde halk sağlığı için yaptığı işletme denetimlerinden sonra ibadethaneleri ziyaret ederek, belediyenin hayata geçireceği projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Kılıç, sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, kapalı olan bir dükkânın kepenklerine, “Günaydın. Geldim. Dükkan kapalıydı. Yine gelirim. Belediye Başkanı Ali Kılıç” yazılı bir not bıraktı. El yazısıyla yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç’a, sosyal medyadan “Helal olsun” mesajları yağdı. Başkanın notunu gören bir başka esnafın da duyduğu mutluluğu twitter hesabından, “Böyle başkan mı olur? Arkadaş gibi, aileden biri gibi, dert ortağı gibi. Bakıyorsun halk falan da neşeli, böyle yönetim mi olur?” şeklinde paylaşması da dikkat çekti.