Cemevi sokağında ‘korsan’ ezan hoparlörü

İLAYDA KAYA - CUMHURİYET/ İstanbul Şişli ilçesi Ayazağa mahallesindeki cemevinin bulunduğu sokak ve çevresine ‘korsan hoparlör ’ bağlanarak yüksek sesle ezan dinletilmeye başlandı. Belediye ve müftülük hoparlörün kendi bilgileri dışında bağlandığını açıkladı. Cemevi Başkanı Celal Özer, “Bizim ezanla ilgili bir sorunumuz yok. Bilinçli olarak hoparlörlerin yönü cemevine ve evlerimize doğru çevrildi. Daha önce de bize karşı baskılar olduğu için tedirginlik yaşıyoruz” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ayazağa Cemevi’nin bulunduğu bölgeye 5 ayrı hoparlör bağlandı. Yönleri cemevine çevrilen hoparlörlerden yüksek ses seviyesiyle ezan yayını yapılmaya başlanması üzerine Cemevi Başkanı Celal Özer ve mahalle sakinleri sesin ayarlanması için müftülüğe ve Şişli Belediyesi’ne başvurdu.

Her iki kurum da asılan hoparlörlerin kendilerini ile ilgisi bulunmadığını açıklarken, yaşanan durum mahallede tedirginlik yarattı. Özer, “Bizim cemevimizin önünde 5 tane kolon var. Bize doğrultulmuş şekilde duruyor. Ezanla bir sorunumuz olamaz ancak aşırı yüksek ses rahatsızlık yaratıyor. Bizlere biz mesaj mı verilmeye çalışılıyor bilmiyoruz.

Mahallede insanlar tedirginlik yaşıyor” dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir mahalle sakini ise “Burada daha önce de Alevilerin evine ‘Ya müslüman ol ya terket’ yazılmıştı. Kimsenin ezanla veya ibadetle sorunu yok ama yüksek ses rahatsız edici” dedi.