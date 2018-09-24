Kanal İstanbul yakınındaki dev arazi kime satıldı?

Satılan arazi, Kanal İstanbul projesine çok yakın bir bölgede.

İstanbul Arnavutköy'de Maliye Bakanlığı'na ait yaklaşık 2 milyon metrekarelik arsanın İran vatandaşı Mojtaba Keifi'ye 22 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, satışı meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, arsanın satışıyla ilgili kafa karıştıran sorular bulunduğunu belirtti.

"Hazine arazisinin peşkeş çekildiği belgelenmiştir" diyen Serter, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Arazinin özellikle İranlıya devredilmesinin amacı nedir?" diye sordu.