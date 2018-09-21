Huzur evinde tanışık evlendiler

Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 62 yaşındaki Zühal Lütfiye Özusta ve ile 75 yaşındaki İlhami Arakız, Beylicium AVM’de bulunan Beylikdüzü Belediyesi Nikah Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Nikah masasında gözlerini birbirlerinden alamayan ve birbirlerine sevgiyle bakan Zühal ve İlhami Karakız çifti, nikaha katılan davetlilere “Aşk her yaşta güzel.” dedirtti. Çiftin nikahını kıyan Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 62 yaşındaki Zühal Lütfiye Özusta ve ile 75 yaşındaki İlhami Arakız, Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır’ın kıydığı törenle evlendi. Nikahın şahitliğini ise Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu ile Beylikdüzü Huzurevi İdari İşler Personeli Ergül Gür yaptı.

Başkan Vekili Ömer Şatır, mikrofonla gelin ve damattan ‘Evet’ sözlerini aldıktan sonra nikah defterine imzalar atıldı. Çifte, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mutluluk dileklerini ileten Ömer Şatır, “Sevginiz hiç bitmesin. Ömrünüzün sonuna dek sevginiz devam etsin.” dedi. Şatır, çifte günün anısına, Beylikdüzü Belediyesi tarafından evlenen çiftlere hediye edilen ‘Nutuk’ kitabı ile Aile Cüzdanı’nı imzaladıkları kalemleri takdim etti.

Gelin, ‘Çok Mutluyuz” Dedi

3 yıldır Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan İlhami Arakız ile 5 ay önce huzurevine gelen Zühal Lütfiye Özusta, tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenme kararı aldı. Beylikdüzü Huzurevi yetkilileri ve Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu’nun katılımıyla kıyılan nikah sırasında oldukça heyecanlı olan ve güleryüzüyle sempatik haliyle dikkat çeken gelin Zühal Arakız “Bize destek olan ve bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz.” dedi.

Topal: “Sevginiz Hiç Bitmesin”

Çifte Aile Cüzdanı’nı takdim eden Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu “Gözlerindeki aşkı görünce aşka inancım perçinlendi. Aşk her yaşta insanı genç, sağlıklı ve dinç tutuyor. Bu yaşta, birbirinizin elini tuttunuz, ömür boyu da elleriniz hiç ayrılmasın. Yüzünüzdeki gülümseme, gönlünüzdeki sevgi hiç bitmesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun.” şeklinde konuştu. Zühal ve İlhami Arakız çifti için Beylikdüzü Huzurevi yetkilileri de aile odası hazırlayarak çifte tahsis etti.