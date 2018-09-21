Yarın yüzde 50 indirimli olacak

DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. Ayrıca, İstanbullular sahip oldukları istanbulkart'ı okutmak suretiyle "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri'nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. "Avrupa Hareketlilik Haftası", 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerle, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.