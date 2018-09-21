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21 Eylül 2018 12:27
Merak edilen hat için açılış tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Banliyö Hattı ile ilgili, "Yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.
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