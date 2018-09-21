21 Eylül 2018 12:27

Merak edilen hat için açılış tarihi belli oldu

Merak edilen hat için açılış tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Banliyö Hattı ile ilgili, "Yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.
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