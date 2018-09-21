Beylikdüzü’nde Gaziantep Şenliği başladı

Yöresel lezzetlerin yanı sıra, Gaziantep’in kültürünün de tanıtıldığı şenlik, 19-23 Eylül tarihleri arasında eski Beylik Pazarı alanında devam edecek.



Şenliğin açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Gaziantep tatlarını, ürünlerini en hijyenik, en lezzetli ve en hesaplı yaşamak isteyen tüm İstanbullu hemşehrilerimizi şenliğe davet ediyorum” dedi. Başkan İmamoğlu, halk oyunu ekipleri ve vatandaşlarla birlik ve beraberlik halayına da katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Avrupa Yakası Gaziantep Derneği'nin (İSAYGAD) ortaklaşa düzenlediği "7. Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği" Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile açıldı.



İSAYGAD Başkanı Fahri Tütüncü ile birlikte konuşmasını gerçekleştiren ve “Biz, birbirine çok yakışan bir milletiz; bir arada çok güzeliz.” diyen Başkan İmamoğlu birlik, beraberlik mesajı verdi.

İmamoğlu: “Şenliğe Ev Sahipliği Yapmaktan Onur Duyuyorum”

Hemşehri derneklerinin yörelerinin kültürünü tanıtmak için örnek çalışmalar yaptıklarına da dikkat çeken Başkan İmamoğlu, sözlerini “Beylikdüzü’nde, Gaziantepliler Derneği’mizin yaptığı bu lezzet şölenine ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Emeği geçen dernek başkanımıza, dernek yöneticilerine ve üyelerine, katılım gösteren Beylikdüzülü hemşehrilerimize ve buraya gelip emeğini, özverisini, kabiliyetini ortaya koyan çok değerli lezzet temsilcileri ile ürettikleri ürünleri sunan el sanatkarı Gaziantepli dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” diyerek noktaladı.

Tütüncü, Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

İSAYGAD Başkanı Fahri Tütüncü ise Gaziantep ve Beylikdüzü için çok anlamlı bir şenliğin başladığını dile getirerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve şenlikte stant açan tüm esnafa teşekkürlerini iletti. Tütüncü, Başkan Ekrem İmamoğlu’na şilt takdiminde de bulundu.

Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı açılışta, Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Topluluğu’nun sunduğu halk oyunu gösterisinin ardından sahne alan Aydilge, şenliğe katılanlara coşku dolu bir gece yaşattı.

Şenlik 23 Eylül’e Kadar Sürecek

Tiyatro oyunu, halk oyunu gösterileri, yarışmalar ve konserlerle 23 Eylül'e kadar sürecek olan şenlikte İstanbulluları dopdolu bir program bekliyor. Etkinlik alanında bulunan Barak Çadırı’nda her gün, 12:00-22:00 arasında her saat başı Barak Türküleri etkinliğinin yapılacağı şenlikte; 21 Eylül akşamı Mehmet Demir, 22 Eylül akşamı Aynur Güneş sahne alacak. Şenliğin finali ise 23 Eylül Pazar günü İhsan Güvenç konseriyle yapılacak.