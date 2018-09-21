Marmara Denizi’nin nefesi tükendi

Marmara Denizi'nin kirlilik ve deprem sorunu Tekirdağ'da masaya yatırıldı. Denizde oluşan kirliliğin boyutları bir kez daha gözler önüne serildi.

Sevinç-Erdal İnönü Vakfı, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Kartal Belediyesi işbirliğinde hazırlanan “Her Yönüyle Marmara Denizi 2018 Yılı Çalışma Verileri” kentte düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi (MAREM) Projesi Lideri Hidrobiyolog M. Levent Artüz, burada yaptığı açıklamada “Marmara Denizi’nde su kütlesi olması gereken standartlardan çok sapmış durumda” ifadelerini kullandı.

Ergene'nin kirliliği Marmara Denizi'ne

Açıklamasında Ergene Nehri’nin dünyanın en kirli akarsuyu olduğuna dikkat çeken Artüz; “Sizin şehrinizdeki Ergene akarsuyu dünyanın en kirli akarsuyu olarak kabul ediliyor. Bu kirli su derin deşarj ile Marmara Denizi’ne basılacak. Dolayısıyla Marmara Denizi diye bir şey ortada kalmayacak. Bu proje ile Marmara Denizi yok olmaya, sadece bir su kütlesine dönüşmeye hazırlanıyor” diyerek yakında başlaması beklenen deşarj projesine dikkat çekti.

Hidrobiyolog Artüz deniz kirliliğinin tespit edilmesi için yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri verileri şöyle paylaştı:

♦ Marmara Denizi’nde 0,2 mg/litre miktarda oksijen var. Ciddi eksiklik var. 15 senelik süreçte Marmara Denizi’nin suyu bulanıklaştı.

♦ 15 yıl önce 8 metreye inen güneş ışınları şimdi 1,5-2 metreye kadar inebiliyor. Denizin altında olan çayırların güneşle irtibatı kesiliyor. Partiküller nedeniyle, su ne kadar bulanık olursa deniz o kadar ısınıyor, sıcaklık artınca gaz çözünmüyor ve erimiş oksijen miktarı düşüyor.

♦ Dünyanın en kirli nehri olan Ergene Nehri’ne akan kirli su, Marmara Denizi’ne, arıtılmadan Tekirdağ açığında basılacak. 3 ay içinde Marmara Denizi kahverengi olacak, balıkçılık dramatik bir biçimde düşecek, koku olacak. Marmara kullanılmaz hale gelecek.

♦ Birçok yerde balık örneklemesi yapıyoruz. Köpekbalıkları grubu Marmara denizinde ciddi şekilde yok oldu, uzaklaştı. Marmara Denizi’ndeki balıklardan mide analizi yapıldı. Hepsinin mide ve kas dokusunda nanoplastik bulundu. Sonuçlar pek iç açıcı değil.