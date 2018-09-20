Beşiktaş'ta yangın!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında 16.20'de yangın çıktı.

Tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangına Beşiktaş, Beyoğlu, İstinye ve Şişli itfaiye ekipleri müdahale etti. Çırağan Caddesi trafiğe kapatılırken itfaiye yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine Kadıköy itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı." denildi. Yangın nedeniyle okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı da bildirildi.