Özcan Işıklar’a Yılın Belediye Başkanı Ödülü

Silivri Belediye Başkanı CHP'li Özcan Işıklar, Türkiye’nin Yerel Yönetim Oscar’ları olarak anılan, Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nde “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” kategorisinde Fatih Mahallesi Tarihi Kale İçi Düzenleme Projesi ile Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Türkiye’nin en yaygın yerel yönetim dergisi olarak bilinen Özel Kalem dergisi tarafından gerçekleştirilen 10’uncu Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül Töreni’ne katıldı.

Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen törende Başkan Işıklar gerçekleştirilen Fatih Mahallesi Tarihi Kale İçi Düzenleme Projesi ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” kategorisinde Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görüldü.

“ÜSTÜMÜZE GELEN BETON VE DEMİR BASKISINA KARŞI TARİHİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Işıklar gecede yaptığı konuşmada,“ Üstümüze gelen beton ve demir baskısına karşı hemşerilerimizin desteğiyle tarihi varlıklarımızı, kültürel değerlerimizi ve topraklarımızı korumaya devam edeceğiz. Ödülü bizlere layık gören seçkin jüri üyelerimize, projede emek harcayan ekip arkadaşlarıma ve ilçemizin daha yaşanır bir Silivri olması konusunda bizlere güvenen ve destekçimiz olan hemşerimize teşekkür ediyorum. Ödülümüzü takdim eden Tiyatro Oyuncusu Gülşen Tuncer’e de ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLDİ

Gerçekleştirilen ödül töreninde kentlerin güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine yönelik 12 ayrı kategoride ödüller verildi. Gecede, Afet Yönetimi, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Kent İçi Ulaşım, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Çevre Koruma, Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Katılımcı Yönetim, E-Belediyecilik, Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği, Uluslararası İşbirliği kategorilerinde değerlendirmeler yapıldı.

Tarafsızlığı ile bilinen ve kendi alanında uzman; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Seçici Kurul Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Erdoğan Bilenser Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, Sadun Emrealp, Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi Ekip Lideri, Prof. Dr. Mete Tapan Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Handan Türkoğlu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi tarafından değerlendirmelerden geçen belediye başkanlarına ödülleri takdim edildi.