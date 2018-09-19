Türk Yıldızları, Boğaz'dan geçecek

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirecek.
Etkinlik, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenecek.
Türk Yıldızları'nın alçak uçuş gösterisinin rotası şöyle:
- 1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- 1446L Sarıyer
- 1446L Tarabya
- 1447L Paşabahçe
- 1447L FSM
- 1447L Küçüksu
- 1448L Beylerbeyi
- 1449L Altunizade
- 1449L Selimiye
- 1449L Moda
- 1450L Adalar
- 1451L Maltepe
- 1451L Bostancı
- 1452L Kadıköy
- 1452L Kalamış
- 1452L Haydarpaşa
- 1453L Bağlarbaşı
- 1453L Çengelköy
- 1454L Rumeli Hisarı
- 1445L Anadolu Kavağı
- 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü