19 Eylül 2018 13:05

Türk Yıldızları, Boğaz'dan geçecek

Türk Yıldızları, Boğaz'dan geçecek
TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları saat 14.40-15.00'de İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirecek.
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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirecek.

Etkinlik, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenecek.

 

Türk Yıldızları'nın alçak uçuş gösterisinin rotası şöyle:

 

- 1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- 1446L Sarıyer
- 1446L Tarabya
- 1447L Paşabahçe
- 1447L FSM
- 1447L Küçüksu
- 1448L Beylerbeyi
- 1449L Altunizade
- 1449L Selimiye
- 1449L Moda
- 1450L Adalar
- 1451L Maltepe
- 1451L Bostancı
- 1452L Kadıköy
- 1452L Kalamış
- 1452L Haydarpaşa
- 1453L Bağlarbaşı
- 1453L Çengelköy
- 1454L Rumeli Hisarı
- 1445L Anadolu Kavağı
- 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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