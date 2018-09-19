Para ödememek için İBB'de kılıfına uydurdular!

Topkapı’da inşaatı biten üniversite binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmalı bir plan değişikliği yapıldı.

ÖZLEM GÜVEMLİ SÖZCÜ/ İstanbul Topkapı'da E-5 üzerinde bulunan 9.5 dönümlük arazi imar planlarında “iş merkezleri, bürolar, kültür eğlence ve konaklama tesisleri rezidans tipi konutlar, ticaret yönetim sergi, satış binaları, basın yayın kuruluşunun” yapılabileceği Merkezi İş Alanı (MİA) fonksiyonuna sahipti. Arazinin imarı 2016 yılının Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından değiştirildi. Parsel eğitim tesisi de yapılabilecek şekilde “özel sağlık” alanı ilan edildi.

KILIFINA UYDURDULAR

Arazinin sahibi olan şirket, parseldeki inşaatı tamamladı. Parselde iş insanı Muharrem Usta'nın mütevelli heyeti başkanı olduğu İstinye Üniversitesi'nin Topkapı Kampüsü açıldı. İnşaat bittikten sonra mal sahibi şirket, planda yeniden düzenleme yapılması için tekrar İBB'ye başvurdu. Çünkü plan notlarına göre her 60 metrekarelik inşaat alanına bir araçlık otopark yapılması gerekirken sonuç böyle olmadı. Şirket de İBB'ye başvurarak plan notunun “her 125 metrekarelik inşaat alanına bir araçlık otopark” yapılacak şekilde düzenlenmesini istedi. Talebin gerekçesinde en son 2016 yılında alınan tadilat ruhsatında, projenin otopark sayısının 125 metrekareye bir otopark olarak tasdik edildiği belirtildi. Plan notunun, bitmiş inşaata uygun hale getirilmesi istendi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu da plan notu iptal talebini uygun buldu. Yapılması gereken otopark sayısını yarı yarıya azaltan karar İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumu sırasında oy çokluğu ile kabul edildi.

“UTANARAK OKUYORUM”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, komisyon raporunda “teklif gerekçesini” utanarak okuduğunu dile getirerek, “İnşaatı bitmiş projeye göre planın değiştirilmesi isteniyor. Burası tasdik makamı mı? İnşaatların plana göre yapılması gerekir. Planlar inşaatlara göre yapılmaz” dedi.

NEDEN BAŞVURMADI?

Seçim öncesi çıkarılan İmar Barışı'na da değinen Ataman, “AKP grubu imar barışını sevmedi galiba. Şirket imar barışı ile alabileceği hakkı neden plan tadilatı ile alıyor? Çünkü imar barışına başvurursa şirket sahibinin yüklü bir para ödemesi gerekecek. Külfet olmasın diye İBB'ye başvuruyor. İBB'nin vicdanı buna nasıl izin veriyor?” diye sordu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Osman Demir de “İmar Barışı hayırlara vesile olsun. Her malikin teklif sunma hakkı var. Külfetten kurtulma meselesi değil malikin talebini gündeme aldık sadece” dedi.

İBB: OTOPARK YÖNETMELİĞİNE UYGUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı açıklamada, “İmar planına malikinin yaptığı itiraz, İBB Meclisi'ne sunulmuştur.11 Eylül'de Meclis'in oy çokluğuyla aldığı karar, ‘otopark alanı için tekrar otopark' yapma zorunluluğu getiren şartı ortadan kaldıran ‘teknik' bir düzenlemedir ve Otopark Yönetmeliği'ne uygundur” denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meclis, plandaki ‘Sağlık alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken, parselde her 60 metrekare için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır' plan notunu, ‘Sağlık alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken, her 60 metrekarelik inşaat alanı için 1 araçlık otopark ayrılacaktır' şeklinde yeniden düzenlemiştir.”