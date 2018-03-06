Belediyeden kadın çalışanlara 8 Mart ikramiyesi

Maltepe Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izin yapacak. Kadın çalışanlara ayrıca, yarım maaş ikramiye verilecek.

Maltepe Belediyesi, başkan Ali Kılıç’ın kabul ettiği toplu sözleşme maddesi uyarınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tatil yapacak. Kadrolu kadın çalışanlar da yarım maaş ikramiye alacak.

8 Mart akşamında da belediye tarafından, kadınlara özel bir konser düzenlenecek. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki kokteyl ve konser etkinliği, 18:00’de başlayacak.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hepsi birbirinden güzel, dünyayı yüreklerine sığdıran güzel çalışma arkadaşlarına sahibim. Onlarla birlikte, yürekten çalışıyoruz. Onlara olan inancımızı ve övgümüzü, kelimelerle ifade edemeyiz. Kadın çalışanlarımız için ne yapsak az” dedi.