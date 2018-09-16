Beylikdüzü Belediyesi miniklerin sağlık haritasını çıkardı

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen etkinlikte, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına girerken çocukların sağlık haritası çıkarıldı.



Beylikdüzü Belediyesi ilçede yaşayan minik öğrencileri “Yaza Veda Sağlıkla Okula Merhaba” etkinliğinde bir araya getirdi. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına girerken öğrencilere, ön tanı muayenesi ve bilgilendirme yapılarak okul öncesinde çocukların sağlık haritası çıkarıldı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenlenen programda, eğlence ile sağlık kontrolü bir arada yaşandı.



Sağlık taraması ve eğlence bir arada yaşandı



Ebeveynleriyle birlikte kontrole gelen çocuklara; Göz - İşitme ön tanı muayenesi, Ağız ve Diş bakımı bilgilendirmesi ve Persantil Gelişimleri (boy kilo ölçümleri ve birbirine orantıları) bilgilendirmesi yapıldı. Sağlık kontrollerinin ardından çocuklar; Ebru Atölyesi, Kil Atölyesi, Boya ve Oyun Hamuru Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Bilim Atölyesi ve El becerileri aktiviteleriyle keyifli saatler geçirdi.



Etkinlikte ayrıca; anne, baba ve çocuklara yönelik “Psikolojik Danışmanlık Hizmeti” de verildi ve okul öncesinde en çok merak edilen sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde yaklaşık bin çocuk şenlik havasında yaşanan bir gün geçirerek eğitici ve öğretici bilgiler aldı.