AKP'li belediyeden teklif: Kreş çocuklarına Kuran kursu

Üsküdar Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumu gündemine tartışma yaratacak bir teklif geldi.

Teklifte mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Ahmet Çelebi Mahallesi Sümbülzade sokaktaki Doğancılar Semt Konağı’nın 4-6 yaş arası çocuklara Kuran Kursu yapılması için protokol yetkisi istendi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Konağın hemen bitişiğinde ise Üsküdar İtfaiye İstasyonu yer alıyor.

Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Teklife itiraz eden CHP’li meclis üyesi Nezih Küçükerden, “ Üsküdar Belediyesi , Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı taşınmazı Türkiye’nin en çok bütçesine sahip Diyanet İşlerine bağlı ilçe müftülüğüne 4-6 yaş gurubu çocuklara Kuran kursu hizmeti vermek üzere protokol yapması için belediye başkanına meclisten yetki aldı. Ayrıca işin ilginç tarafı taşınmaz planda itfaiye alanında kalmaktadır. Burada araçlar girip çıkıyor. Sokak dar. Bir yangın durumunda hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Çocuklar için de güvenli bir ortam değil” dedi.