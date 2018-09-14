14 Eylül 2018 20:25

Alt geçitten ismini kaldırdılar

Alt geçitten ismini kaldırdılar
Trump'ın ismi yaya alt geçidinden kaldırıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyan Şişli Mecidiyeköy'deki yaya alt geçidinin adının değiştirilmesine karar verdi.

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