İstanbul'un gözde semti bu hale geldi!

DHA - Balmumcu'da Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu Gazi Umur Paşa sokağı su bastı. Hastanenin girişi kapanırken bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara çıkıp demirlere tutunarak yolu geçtiler. Su baskını nedeniyle bazı araçlar da mahsur kaldı.

Bir mahalle sakini "Buradaki sorun yağmur suyu ve pis su giderinin birbirine bağlı olup bu giderin küçük olması. Burası yıllardır bu şekilde. Gelen ekipler hiçbir şey yapmadan geri dönüyor" diye konuştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin su birikintisine bir müdahalede bulunamayıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Su içinde arıza yapıp kalan bir otomobil de çekiciye alınarak götürüldü.