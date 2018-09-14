İBB’den Davutoğlu’nun villasını ilgilendiren karar

HAKAN EROL - ODA TV/ 1985 yılında İskender Paşa cemaatinin lideri Mahmut Esad Coşan’ın teşvikiyle kurulan Ravza Yapı Kooperatifi’nde, istifa ettirilen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ve AKP’li eski Bakan Ömer Dinçer’in birer villası bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Raporları’nda, teklife konu taşınmazın kısmen ağaçlık alan ve yeşil alan olduğu, kısmen de yol olarak görüldüğü belirtildi.

İmar değişikliği teklifini inceleyen komisyon raporunda teklif, “Başvuru ile kısmen Düşük yoğunlukta (240K/ha) Konut Alanı, kısmen Yeşil Alanlarda kalan Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 512 Parsel sayılı taşınmazın Yeşil Alanlarda kalan büyük bir kısmının (Yaklaşım 1.933 m2) Düşük Yoğunlukta (240 k/ha) Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Başkanlığımıza iletilerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre, gereğinin yapılması talep edilmektedir” şeklinde özetleniyor.

İmar değişikliği için; Ulaşım Müdürlüğü’nün 03.05.2018 tarihli kararı gereğince olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.04.2018 tarihli kararı uyarınca şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2018 tarihli kararınca şartlı olumlu, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nce şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğünce ise kamulaştırma işlemi bulunmadığı şeklinde görüş bildirildi.

Komisyon görüşünde, Ulaşım Planlama Müdürlüğü kararının dikkate alınarak, şu cümlelere yer verildi:

“Eyüpsultan İlçesi, Göktürk 512 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda mer'i plan şartlarının korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Ulaşım Planlama Müdürlüğü kararında ise, “Park alanının küçültülmesinin kullanıcıların yaya yürüme mesafesi üzerinde bir donatı alanını kullanmalarına sebep olarak araçlı ulaşımı teşvik edeceği, park alanının yapılaşmaya açılarak ve yapılaşma şartlarının arttırılarak ulaşım taleplerinin arttırıldığı belirlendiğinden, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı” ifadeleri yer alıyor.

AKP’li İBB Meclis üyeleriyle beraber oybirliğiyle reddedilen kararın değerlendirme kısmında ise, “Teklifin yapı ve kalıcı nüfus yoğunluğu ile ulaşım taleplerini arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu eşdeğer alan olarak gösterilen alan yönünden 1/5000 ölçekli plana uygun olmadığı, eşdeğer alan olarak ayrılan alanın büyüklüğü ve plan etki kapsamı yönünden Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin 26. Maddesine uygun olmadığı görülmektedir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Özetle AKP’lilerin de oyuyla beraber oybirliğiyle, aralarında Davutoğlu’nun ve Dinçer’in de villalarının olduğu bölgenin imar değişikliği reddedilmiş oldu.

İşte o İBB komisyon raporu:

CHP’nin eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise, Odatv’ye konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayı komisyon raporlarına baktığımızda reddedilen plan değişikliğine benzer yeşil alanlara, kreş alanlarına imar hakkı verildiği, birçok parselde fonksiyon değişiklikleri yapıldığı hatta mahkemenin iptal ettiği imar planlarını mahkemenin iptal nedenlerini göz ardı ederek yeni imar planların yapıldığı görülmekte; bu teklife gelince, reddetmişler, acaba Davutoğlu başbakan olsaydı, ayrıca siyaseten ters düşmeselerdi bu teklif, imar planı değişikliği reddedilir miydi?”