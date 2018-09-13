Mimarsinan Mahallesi'nde Işıklar denetimi

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, çalışmaları yerinde incelemek için Mimarsinan Mahallesi’ni ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerinin isteklerini ve taleplerini yerinde dinleyen Işıklar, mahalle de yeni yapılacak düzenlemelerin bir an önce tamamlanacağının sözünü verdi.

YOL SORUNU ORTADAN KALKACAK

Mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunlardan birisi olan cadde ve sokakların yollarının bakım, onarım ve yenilenmesi konusunda konuşan Başkan Işıklar “Mahallemizde yol sorununu öncelik listemizin başına aldık. İlk olarak bu konuyu mahallenin sorunu olmaktan çıkaracağız” dedi.

EN GÜZEL SÖZ ÇOCUKLARA

İncelemeleri sırasında sık sık çocuklarla bir araya gelen ve onların isteklerini dinleyen Başkan Işıklar, çocukların park ve oyun alanı isteklerine kayıtsız kalmadı. Işıklar “Sizlere söz veriyorum. İstediğiniz güzellikte bir parkı ve oyun alanını en yakın zamanda mahallemiz de çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi. İncelemeleri sırasında sıklıkla vatandaşlar ile sohbet eden Işıklar “Tüm zorluklar ve engellemelere rağmen bu kente 9,5 yıl hizmet etmenin gururunu yaşatan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Onların teveccüh ve sevgilerine layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.