Özcan Işıklar personeliyle aile yemeğinde buluştu

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Zabıta teşkilatının kuruluş kutlamaları kapsamında tüm belediye personeli ve eşleriyle yemekte bir araya geldi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Zabıta Teşkilatının 192. Yıldönümü nedeniyle tüm zabıta ekibine ve belediye personeline eşleriyle birlikte katıldıkları bir yemek düzenlendi.

Yemeğe Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları da katılırken, yemekte bu yıl emekliye ayrılan Ahmet Gümüşpınar, Hasan Tezcan, Hüseyin Meriç, Mücahit Pehlivan, Oktay Demirbaş ve Erdinç Sever’e Başkan Işıklar tarafından plaket verilerek, hizmetleri için teşekkür edildi.

IŞIKLAR; “SİZLERİ SEVİYORUM, BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gecede yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu gece personelimizle Silivri Belediyesi aile yemeğinde buluştuk. Aynı zamanda zabıta ekibimizin kuruluş yılını kutluyoruz. Zabıta demek medeniyet, kurallar demek, kent düzeni demektir. Onlar bizim gözümüz, kulağımız nice 92. Yıllara.. Bu kentte çocuklarımız gelecek umudu taşısın, huzuru yaşasın diye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal yardımı, eğitimi, kültürü, sanatı, istihdamı sağlayarak, üreterek açık toplum yapısıyla kent adaleti oluşturmak istedim. Kentte adalet, hizmette adalet, nereden geldiğine, neye inandığına bakmadan vatandaşına hizmet veren yönetim anlayışını hayata geçirdik. Silivri’yi yaşamayı güzel kılan ve daha güzel olması için çabalayan sizlere teşekkür ediyorum. Daha çok çalışarak daha da yaşanır bir ilçeyi birlikte inşa edeceğiz. Sizleri seviyorum, Biz Büyük Bir Aileyiz.”