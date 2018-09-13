Metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamıyor.

AKOM'dan flaş uyarı: Ekipler alarma geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka- Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda araç arızasından dolayı Yenikapı’dan seferler tehirli olarak yapılmakta.