13 Eylül 2018 19:14

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Sağanak uyarısı yapılan İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
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DHA - Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da yer yer yağış başladı. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.

İstanbul'da beklenen yağış başladıİstanbul'da beklenen yağış başladı

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