İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Sağanak uyarısı yapılan İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

DHA - Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da yer yer yağış başladı. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı