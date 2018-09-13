DHA - Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da yer yer yağış başladı. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.
13 Eylül 2018 19:14
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Sağanak uyarısı yapılan İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
Çok Okunanlar
-
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
-
İstanbul'da beklenen yağış başladı
-
AKOM'dan flaş uyarı: Ekipler alarma geçti
-
'Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın'
-
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
-
Silivri'de okullar bu yıl da tertemiz olacak
-
Taksim'de 12 Eylül protestosu
-
Kadıköy'de Sinematek ruhu Kalamış'ta
-
Ali Kılıç'ı duygulandıran şiir
-
Adnan Oktar’ın kaçak villası İBB gündeminde