İstanbul'da beklenen yağış başladı

Yağış, Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yağışla ilgili yapılan açıklamada 10 ilçe için sel uyarısı yapılmıştı. İŞTE O İLÇELER...

AKOM'dan flaş uyarı: Ekipler alarma geçti!

İBB alarma geçti

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "İstanbul'da beklenen şiddetli yağış öncesi alarma geçen ekipler ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, 1670 araç ve iş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak" ifadeleri yer aldı.