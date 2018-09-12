Silivri'de okullar bu yıl da tertemiz olacak

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da fiziki şartlarının düzeltilmesi adına ilçedeki tüm okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşıladı.

İlçe genelinde eğitime yönelik ciddi yatırımlar yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşıladı.

İlçedeki tüm eğitim kurumlarında sağlıklı ve kaliteli eğitim verilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Işıklar; “Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yaparak, eğitim kurumlarımıza hem fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, hem de içinde yetişen çocuklarımıza katkı sağlayacak şekilde destek oluyoruz” dedi.

IŞIKLAR MALZEMELERİ İNCELEDİ

Çamaşır suyundan el sabununa, çöp poşetinden yüzey temizleyicisi ve kireç çözücüsüne kadar birçok ürünü kapsayan temizlik malzemelerini dağıtım sırasında inceleyen Başkan Işıklar, eğitimcilere başarı dolu bir eğitim yılı diledi. İlçe genelinde bulunan tüm okullara toplamda 10.500 lt. çamaşır suyu, 17.400 lt. Yüzey temizleyici, 12.960 kg sıvı el sabunu, 90.200 adet çöp torbası dağıtımı yapılacak.