Küçükçekmece Belediyesi tebrik kartları için ne kadar ödedi?

Alicem Aydın - ABC/ Ülkede yaşanan ekenomik krize bağlı olarak yurttaşların en temel gıda malzemelerine, elektiriğe ve suya zam gelmekte. Ekenomik krizin yaşandığı şu günlerde AKP'li belediyelerin kamu harcamalarını nasıl israf ettikleri ise belgelerle kanıtlanmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Meclis üyesi Emre Alageyik, Küçükçekmece Belediyesi'nin son bir ay içerisinde neredeyse bütün billboardlarda 'Küçükçekmece Büyük Sevdamız' yazan afişlerin yer aldığını belirtti.

Alageyik bunun yanında, Küçükçekmece'de neredeyse her eve kurban bayramı tebriki için bir kart ve yanında Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in fotoğrafıyla beraber 'Küçükçekmece sevdasını belirten' broşürlerin gönderildiğini söyledi.

Küçükçekmece Belediyesi 2018 tahmini bütçesinde yüzde 23'lük bir artışla birlikle 570.000.000.00 TL'lik bir bütçenin oluştuğunu belirten Alageyik, Küçükmece Belediyesi Meclis Başkanlığına cevaplaması üzerine soru önergesi verdi;

1- Bayram tebriki için gönderilen kartların yapımı ile ilgili ihale hangi ihale türünden yapılmıştır?

2- Yapılan bu ihaheyi hangi firma, ne kadarlık bir teklifle yapmaya hak kazanmıştır?

3- Bayram tebrik kartlarının Küçükçekmeceli hemşerilerimize ulaştırmak için ne kadarlık bir posta veya korgo harcaması yapılmıştır?

4- Billboardlar ile ilgili 2017 ve 2018 yılı içersinde herhangi bir bedel ödenmiş midir? Ödenmiş ise bu miktar ne kadardır?