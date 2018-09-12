Suriyeli öğrencilere rehber öğretmen

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda, Suriyeli çocuklar için Avcılar’da açılan iki ‘Geçici Eğitim Merkezi’ (GEM) kapatılırken, buralardaki çocuklar çeşitli okullara dağıtıldı. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarda ücretleri Birleşmiş Milletler’e bağlı UNICEF’ten karşılanmak üzere Suriyeli rehber öğretmenler görev yapacak.



Türk öğrencilerle kaynaşacaklar

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İl Müdürlüğü’nün süreç içerisinde İstanbul genelinde bulunan GEM’lerin kapatılmasına dair karar aldığını belirterek, şöyle dedi:

“Avcılar’daki iki GEM’i de kapattık. Kapattığımız bu merkezlerdeki Suriyeli çocukları değişik okullara dağıttık. Suriyeli çocuklar GEM’lerde Türkçe yerine kendi ana dillerini konuşuyorlardı. Şimdi Türk öğrencilerle kaynaştıkları için Türkçe’yi daha iyi konuşabiliyorlar. Türkçeyi iyi konuşamayan öğrencileri yeni öğretim yılına hazırlamak için Türk öğretmenler tarafından şarkılı- türkülü, oyunlu Türkçe öğretim verdik. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarımızda ücretleri UNICEF tarafından karşılanan gönüllü Suriyeli öğretmenler görev alacak.”