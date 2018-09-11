11 Eylül 2018 15:17

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı
İstanbul'da başlayan sağanak yağışın ardından pek çok ilçede su baskını yaşandı.
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Hadımköy'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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