Hadımköy'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
11 Eylül 2018 15:17
Araçlar alt geçitte mahsur kaldı
İstanbul'da başlayan sağanak yağışın ardından pek çok ilçede su baskını yaşandı.
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