İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ, 11 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’nın bazı ilçelerinde Planlı Yatırım ve Bakım Çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, “elektrikler ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ DUYURUSU

- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., BULUT Sk., GÖL Cd., POYRAZ Cd., YAĞMUR Sk., PEMBE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16884-21658)

- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16897-23180 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 )

- HÜRRİYET Mh., HEKİMOĞLU Cd., PİŞMANİYE Sk., KORKUTBEY Cd., TEPEKENT Cd., MURATTEPE Cd., YALI 3 Sk., ARSLANKAYA Sk., ZAFER 2 Sk., ZAKKUM Sk., ZÜHRE 1 Sk., HAVAN 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında MURATBEY MERKEZ Mh., YÜZBAŞI MURATBEY Cd., DUMLUPINAR 1 Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16903-24117 24043 24353 24245 24207 23760 23305)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16904-26143-26353-26377-26458-25720-26401-26473-26286-26041-26346-26158-26202-26176 STM')

- HÜRRİYET Mh., ATATÜRK 2 Cd., VAKIF Sk., SEVCAN Sk., SOĞANLIK Sk., RÜZGARLI Sk., KEKLİK Sk., SERHAT Sk., SAKA 2 Sk., SUKUNET Sk., SOFULAR Sk., SIĞIRCIK Sk., GÜVERCİN Sk., SÜNGER Sk., SOMUNCU Sk., SELVİ Sk., BİRUNİ Sk., BERAAT Sk., KAVAK Sk., BAŞAK 2 Sk., ZAMBAK 3 Sk., HANIMAĞA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16905-24009)

- SÜMER Mh., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/2 Sk., 6/3 Sk., 6/4 Sk., 8 Sk., 8/1 Sk., 8/2 Sk., 8/3 Sk., 9 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., NURİPAŞA Mh., 10 Sk., 10/1 Sk., 11 Sk., 11/1 Sk., 11/2 Sk., 11/3 Sk., 11/4 Sk., 11/5 Sk., 13 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16914-1806)

- MARMARA Mh., KOCATEPE Cd., 111. Sk., YURT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16925-20168)

- AKAT Mh., ATA Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., NECATİ CUMALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16933-3793)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1462. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16942-28524 tm)

- CEBECİ Mh., 2458. Sk., 2457. Sk., 2459. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., 2463. Sk., 2464. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16952-28297 tm)

- SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 20 Sk., 21 Sk., 3 Sk., 3/1 Sk., 3/2 Sk., 3/3 Sk., 3/4 Sk., 3/5 Sk., 4 Sk., 4/1 Sk., 6/5 Sk., 7 Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16913-1918)

- EVREN Mh., ARPACIK Sk., ASLI Sk., BİLGE Sk., ÇİMEN Sk., DERYA Sk., GÜLBAHAR Cd., GÜNNUR Sk., GÜVENLİ Sk., MENEKŞE Sk., MİMOZA Sk., SÖNMEZ Sk., ŞİRİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16923-31200)

- BAKLALI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16931-28878-29112)

- GÜVERCİNTEPE Mh., TEKDAL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16935-12543)

- AYAZAĞA Mh., 102. Sk., 103. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 122. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 156. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 205. Sk., 207. ÇIKMAZ Sk., 207. Sk., 210. ÇIKMAZ Sk., ŞEHİT İLHAN YURT Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16937-4185)

- GÜNEŞTEPE Mh., ADIGÜZEL Sk., KEŞİF Sk., TALİP Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., GONCA Sk., ADALI Sk., ADANIR Sk., AĞAÇLI Sk., ADİL Sk., KESİCİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16954-799)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., GÖKSEL Sk., GÜLİZAR Sk., NADİDE Cd., OKUL Sk., KIRGIZ Sk., HALDUN TANER Sk., NAR Sk., ÇINAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16955-025)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16953-28359 tm)



- GENÇOSMAN Mh., DOĞANBEY Cd., DEMİRAY Sk., DAMLA Sk., DERYA Sk., DİKMEN Sk., MUSTAFA YAŞAR Cd., DİLŞAH Sk., DÜNDAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16956-284)



GÜZELTEPE Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16918-29049 TM)

- İSMETPAŞA Mh., 53. Sk., 52. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 62. Sk., 60. Sk., 63. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16919-28251 tm)

- BALIKYOLU Mh., 478. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16962-20293 DP:5)

- MİMAR SİNAN Mh., GÜNPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16966-25521)