Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağmur

Sağanaklar bitmiyor hava sıcaklıkları adım adım düşüyor. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre İstanbul bu gece 20 derecenin altını görecek, serin hava kendini hissettirecek. İstanbul’da beklenen yağış öğlen saatlerinde başladı ve şehri bölge bölge etkiliyor. Yağış İstanbul’da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından da beklenen yağış başladı. Yağış kentin pek çok yerinde etkili oluyor.

YAĞIŞLAR BÖLGE BÖLGE İLERLİYOR

İstanbul’un bazı bölgelerinde sadece bulutlanmalar görülürken bazı bölgelerde ise yoğun yağış hayatı etkiliyor.

KÜTLELER RADARA YANSIDI

İstanbul’un özellikle Anadolu Yakası’nı saran yağış kütleleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün radarına yansıdı.

KOCAELİ İÇİN SAĞANAK UYARISI GELDİ!



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek olan yağışlı hava perşembe ve cuma yurdun büyük kısmına yayılacak. Cumartesi günü etki alanı daralacak olan yağışların etkisi azalacak.

BİRÇOK İLE BUGÜN İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.