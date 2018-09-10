Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın finalini Koray Avcı yaptı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin son gün konuğu ise sevilen sanatçı Koray Avcı oldu. 11 gün süren ve yüzbinlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Barış ve Sevgi Buluşmalarını, sahafların buluştuğu bu festivali, kitabın aklın bilimin ve eğitimin sohbet edildiği bu festivali en başta siz gençlere ve Beylikdüzülü hemşehrilerime emanet ediyorum. Bu buluşmalar sizin gelenekleriniz olsun ve her zaman sahip çıkın.” şeklinde konuştu.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen, 5. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları, görkemli bir final yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan etkinlik, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 96. yıldönümünde sona erdi. Kapanış konserini Koray Avcı’nın verdiği etkinlikte festival alanı, her yaştan yüzlerce vatandaşın katılımıyla adeta doldu taştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Koray Avcı'ya bu özel günde kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu akşam özel bir akşam. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu yani milletimizin tam bağımsızlığını ilan ettiği gün. Bu topraklarda milletçe barışı ve sevgiyi yakaladığımız gün. İşte bu yüzden Barış ve Sevgi Buluşmaları bizim için çok önem taşıyor. Bugün Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 5.sinin son günündeyiz. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nı, sahafların buluştuğu bu festivali, kitabın aklın bilimin ve eğitimin sohbet edildiği bu festivali en başta siz gençlere ve Beylikdüzülü hemşehrilerime emanet ediyorum. Bu buluşmalar sizin gelenekleriniz olsun ve her zaman sahip çıkın. İnşallah önümüzdeki çok uzun yıllar boyunca da devam etsin. Seneye 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda görüşmek üzere.” dedi ve sanatçıya çiçek ile plaket takdiminde bulundu.



Çardak Altı’nda 10 günde 27 konuk ağırlandı



Aynı zamanda etkinlik kapsamında düzenlenen ve 10 gün boyunca 27 birbirinden değerli konuğu ağırlayan moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlendiği, Çardak Altı Sohbetleri’nin son gün konukları ise Prof. Dr. Betül Tanbay, Irmak Zileli ve Dilara Koçak oldu. Bu yıl ki teması “Eğitim” olan söyleşide; “Eğitimde Matematiğin, Antropolojinin, Yazarlığın ve Doğru Beslenmenin Rolü” konuları ele alındı.



Eğitime matematik gözüyle bakan Betül Tanbay’ın, Aristo mantığı ve matematiği öğrenme yollarını anlattığı söyleşide Tanbay, “Öğrenmenin tek yolu okul ve sınıf değildir. Dışarda öğrenmeyi geliştirirseniz okuldan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.” diye konuştu. Beslenmenin sürdürülebilir ölçüde ayarlanması gerektiğini belirten Dilara Koçak ise, “Beslenmenin modası olmaz. Kişiler kendi bütçesine ve sağlık koşullarına uygun beslenme programları uygulamalı.” dedi. Vatandaşların yoğun ilgi ve sorularıyla katılım gösterdiği sohbette, eğitimin temelinin soru sormaktan geçtiğini belirten Irmak Zileli ebeveynlere tavsiyede bulunarak, “Önce anne babaların kitap okuması gerekir ki çocuklara örnek olabilsinler. Kitap ve okuma alışkanlığı birlikte verilmeli.” diye konuştu.



Kadıköy Sahaflığı ve Sahaflık Jargonu konuşuldu



Ayrıca 11 gün boyunca festivale damgasını vuran ve moderatörlüğü Ümit Nar tarafından yapılan Sahaf Festivali Söyleşileri'nin son konuğu ise Lütfi Seymen idi. Kadıköy Sahaflığı ve Sahaflık Jargonu üzerine geçen keyifli sohbette Seymen, sahaflık tarihini ve günümüze kadar geliş hikâyesini anlattı ve “Nasıl ki altının sahte olup olmadığını altın sarrafı anlıyorsa, bir sahaf ta kitabı eline aldığında o kitabın değerini anlayabilmeli.” şeklinde konuştu. Kendisinin de tam bir kitap ve sahaf düşkünü olduğunu belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, etkinlikte görev alan tüm sahaflara çiçek takdiminde bulundu.



Kupalar sahiplerini buldu



Etkinlik boyunca renkli görüntülere sahne olan Oğuz Arda Sel Streetball Turnuvası ve Tavla Turnuvası’nda dereceye giren finalistlere kupaları ise Başkan İmamoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri tarafından verildi.