Küresel iklim eylemine Kadıköy ses verdi

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi'nin bir parçası olan Kadıköy İklim Elçileri, 12 ile 14 Eylül tarihlerinde San Francisco’da gerçekleşecek “Küresel İklim Eylem Zirvesi” öncesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için 8 Eylül Cumartesi günü Kalamış Atatürk Parkı’nda “İklim İçin Ses Ver” etkinliği gerçekleştirdi.

Seyhan Kalkan Vayiç'in haberine göre, Türkiye’nin birçok ilinde ve dünyada 93 ülkede aynı gün gerçekleşen “İklim İçin Ses Ver” etkinliğinin ana amaçları içerisinde Küresel İklim Eylem Zirvesi’ne dikkat çekmek, yerel yönetimleri iklim değişikliğine karşı harekete geçirmek ve iklim elçileri kazanmak yer alıyor.

Yapılan çalışmalar değerli

Kadıköylülerin ilgi gösterdiği etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında “Doğa canlıların yok olması ve kirlilik gibi sorunlarla karşı karşıya. Yönetim anlayışının değişmesi gerekiyor. Siyaset halkın sorunlarını çözecek yöntemler geliştirmeli.

Sorunlar ne kadar çok gündeme alınırsa daha kolay çözülür. Kadıköy Belediyesi olarak daha çok insanlarla konuşarak ve paylaşarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yapılan bütün çalışmalar çok değerli. Fakat yaygınlaştırmak gerekiyor” dedi.

Seslerine ses kattılar

Bisikletli Ulaşım Platformu’nun pedallarıyla destek verdiği, çocuklar ve yetişkinler için atölyelerin ve destek veren derneklerin stantlarının bulunduğu etkinlikte, Gökçe Gürçay eşliğinde yapılan beden perküsyonu da katılımcılara keyifli ve neşeli dakikalar yaşattı.

Etkinlik bitiminde İklim İçin Ses Ver pankartının etrafında toplanan katılımcılar hep bir ağızdan “iklim için ses ver” diyerek, Türkiye’deki ve dünyadaki diğer iklim elçilerinin seslerine ses kattılar. Ayrıca denizde açılan “Yaşanabilir Kentler, Fosilsiz Bir Gelecek İçin İstanbul’dan Haykırıyoruz” pankartı da etkinliğin amacına destek verdi.

İklim elçileri görev başında

Kadıköy İklim Elçileri’nden biri olan Işıl Mazlumcu, “Kadıköy Belediyesi’nin çağrısı üzerine iklim elçilerinden haberdar oldum. Çevre adına zaten bir şeyler yapmak istiyordum. Şu an burada diğer iklim elçileri ile bir arada olmak ve bir şeyler yapmak beni mutlu ve huzurlu ediyor” diyerek düşüncülerini paylaştı. Selin Acar ise, “İklim için insanların ses vermesini istiyoruz. Bunun için buradayız. Kadıköy Belediyesi’ne bu proje için teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde çevre hakkında ne kadar az bilgiye sahip olduğumu öğrendim” dedi.