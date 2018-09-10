İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.
10 Eylül 2018 16:40
İBB'den o gün için toplu taşıma kararı!
İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.
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