10 Eylül 2018 16:40

İBB'den o gün için toplu taşıma kararı!

İBB'den o gün için toplu taşıma kararı!
İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.
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İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.

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