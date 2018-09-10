İstanbul'da rehine krizi! İşte detaylar...

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısını rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polisin ikna çalışması sürüyor.

"SİLAHIM YOK"

Pendik'te okulda nişanlısını rehin alan Umut D.'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi

Uzman erbaş ikna çabaları sonucunda teslim oldu.