'6 tane bakan değişti, sıkıntı bitmedi'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul'da programına devam ediyor.

Tekin tarihi İstanbul'un Beyazıt semtine giderek hem kaldırım çalışmalarını hem de Eminönü'nde Mahmut Paşa Camii'nin 6 yıldır bitmeyen restorasyon çalışmalarına dikkat çekti.

Beyazıt'ta bitmek bilmeyen kaldırım çalışmalarını eleştiren Gürsel Tekin, "Burayı milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bu rezalet Afganistan'da bile olmaz." dedi. Bölgedeki esnafla da görüşen Tekin, "Esnaf kardeşlerim neden sesiniz çıkmıyor, resmen hapsedilmişsiniz. Böyle bir çalışma düzeni mi olur" diyerek tepkisini gösterdi.

Gürsel Tekin bölge esnafına "Gözlerinizden anlıyorum, gözlerinizle konuşuyorsunuz da bir gün inşallah ağzınızla da konuşacaksınız" dedi.

Tekin ayrıca 6 yıldır restorasyon çalışması devam eden Eminönü Mahmut Paşa camii'ne de giderek "6 tane bakan değişmiş sıkıntı hala devam ediyor" dedi. Tekin caminin önünde restorasyon çalışmalarını yapan gençlerle de sohbet etti ve "Burada ne oluyor, ne bitiyor bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bülent Arınç bey döneminde başlayıp Bülent Arınç beyden sonra 5 bakan değişti halen bu manzara devam ediyorsa kamuoyuun da bunu bilmesi lazım. Sizinle ilgili birşey değil çocuklar, siz çalışıyorsunuz." dedi.