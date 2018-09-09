'Çevre ilçelerden yoğun Seçmen kitlesinin kaydırılIyor'

Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak; Ataşehir Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa Kemal Aldoğan, Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Der, Sadi Özata ve Kalender Özdemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Ardıbatan, Gençlik Kolları Başkanı Ezgi Özçelik Kuzucu’nun da hazır bulunduğu basın toplantısında, CHP’nin tarihsel geçmişini anlattıktan sonra çevre ilçelerden Ataşehir’e 4 ile 5 bin arasında bir seçmenin kaydırıldığı iddiasında bulunarak devam eden araştırmalarımız sonunda neticeyi basınla paylaşacağını dile getirdi.

CHP Ataşirehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak açıklamalarına şöyle devam etti:

“ÇEVRE İLÇELERDEN YOĞUN BİR SEÇMEN KİTLESİ KAYDIRILIYOR”

Rakip partiler elimizdeki bütün yöntemleri deneyeceğiz, iktidara geleceğiz dediklerini ifade eden Altınkaynak; “Ataşehir’de yerelde iktidarız. Halkın istemleri bizim için önemlidir. Belediye Başkanları ile birlikte 10 yıldır yapılan hizmetin halka yansımalarının da görüyoruz. Yeni dönemde de iktidarda olacağımıza inancım tamdır. ‘Rakip partiler elimizdeki bütün yöntemleri deneyeceğiz, iktidara geleceğiz’ dediklerini ve bu imkanları da sonuna kadar kullanacaklarını biliyoruz. Bu konuda elimizde somut bilgiler var. Özellikle Ataşehir’e Kadıköy ve çevre ilçelerden yoğun bir seçmen kitlesinin kaydırıldığı ile ilgili ön bilgilerimiz var. Bu ön bilgilerimizi somut bir şekilde belgelerimizle netleştireceğiz. Bu günden itibaren bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

“400 AİLEDE 7 İLA 35 ARASINDA SEÇMEN KAYDI VAR”

Basın toplantısında yapılan açıklamaların bilgiye dayalı olduğunu söyleyen Altınkaynak; “Örneğin 400 ailede 7 ila 35 arasında seçmeni olduğu bilgisi var. 4 bin ile 5 bin civarında bir seçmen kitlesinin görünür bir şeklide buraya kaydırıldığının farkındayız. Bunları yapanlar, alet olanlarla ilgili yasal süreci başlatacağımızı, takipçisi olacağımızı, hukuki yoldan hesap soracağımızı herkesin bilmesi lazım. Çünkü CHP kendi kabuğuna çekilen parti değildir. Yurttaşlarımızın özgür iradesine saygı duyarız. Yığma, hile ve ayak oyunları ile yapılacak seçime izin vermeyiz. Elimizdeki kanıtları değerlendirdikten sonra ayrıntıları ve belgeleri siz basın mensuplarıyla paylaşacağız” şeklinde ifade etti.

“CHP, DEVRİMLERE ÖNCÜLÜK YAPAN PARTİDİR”

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, çevre ilçelerden seçmen kaydırılmasıyla ilgili iddiaları dile getirdikten sonra CHP’nin 95’inci yıl dönümü ile ilgili şunları söyledi: “ Halkın temsilcisi olan siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinden yeniden aydınlık bir Türkiye yaratan kadroların kurduğu partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’yi kuran kadroların kurduğu partidir. Partiler halkın temsilcileridir. Cumhuriyet Halk Partisi, 95 yıllık süreç içerisinde önemli atılımlara, devrimlere öncülük yapan partidir. Son 50 – 60 yıl içerisinde iktidar olmamıza rağmen bu gün yine Türkiye’nin gündemini belirleyen partidir. Ülkeyi kuranların da 100 yıl önce koydukları hedeflerin Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşımak olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu ilkelerden asla vazgeçmeyecektir. Dünya siyasi tarihinde en uzun ömürlü olan 4 tane siyasi partiden biri Cumhuriyet Halk Partisidir” diye konuştu.