Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MeteorolojiGenel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.