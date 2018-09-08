Sarıyer Kilyos sahilinde onlarca torba çöp toplandı

Sarıyer Belediyesi’nin Kilyos’ta düzenlediği, 36 kurum ve kuruluşun yer aldığı festivalin açılışında Greenpeace ve İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) öğrencileri kıyı temizliği yaptı. Yapılan temizlikte onlarca çöp poşeti atık toplandı.

Sarıyer Belediyesi’nin çağrısı ile çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları, platform ve inisiyatiflerin stantlarının yer aldığı Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri başladı. İstanbul’un dört bir yanından yüzlerce katılımcıyla bu yıl ikincisi gerçekleşen festivalin açılışı Kilyos sahilinde çevreyi korumak adına faaliyet gösteren Greenpeace ve İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) öğrencilerinin yaptığı kıyı temizliği ile başladı.

Gönüllülerle birlikte sahilde temizlik yapan İZEV’li gençler kirliliğe dur dedi. Kıyının bir bölümünde yapılan temizlikte Kilyos Sahili ambalaj atıkları, sigara izmariti, pet şişe gibi birçok atıkta arındırıldı.

BU BİLİNCİ ÇOCUKLARA AŞILAMALIYIZ

Festivalin açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Biz bugün onarca insanla beraber sahilleri temizliyoruz. Eminim ki biraz sonra burası yine sigara izmaritleriyle dolacak. Her şey eğitimle olur. Önemli olan bilinçli olup çevremizi kirletmemek ve bu bilinci çocuklarımıza da aşılamak. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. İnsanın ülkesini ve çevresini bu kadar hor kullanmasının gereği yok. Geleceğimizin ve doğanın kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Etkinlikte kıyı temizliğinin yanı sıra çevre ve ekolojik dengeye dikkat çekilen forumlar, 5. Kumda Sanat Şenliği, Ahşap Heykel Sempozyumu Sergisi, Sarıyer’e bağlı köylerde nesli hızla tükenmekte olan “Kum Zambaklarını” koruma altına almak için ise “8. Kilyos Kum Zambakları Festivali” düzenlendi.