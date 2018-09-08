Beylikdüzü'nde Haluk Levent rüzgarı esti

Son yıllarda özellikle toplumsal olaylara duyarlılığıyla öne çıkan Türk Rock müziğinin sevilen sanatçısı Haluk Levent’in sahne aldığı festivalde, vatandaşlar hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik ederek keyifli saatler geçirdi.

Bu yıl ki teması “Eğitim” olan Çardak Altı Sohbetleri’nde ise “Yurttaşlık Bilgisi ve Eğitimde Kadın Pozitif Ayrımcılık” konuları ele alındı.



Beylikdüzü’nde 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm coşkusu ile devam ediyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festivalde sahne alan Türk Rock müziğinin sevilen sanatçısı Haluk Levent hayranlarını coşturdu.

Son yıllarda özellikle toplumsal olaylara duyarlılığıyla öne çıkan Levent’i Beylikdüzü’nde ağırlamaktan büyük keyif duyduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanatçı ağırlamak önemli bir iştir ve biz bu akşam gerçek bir sanatçı ağırladık.” dedi ve sanatçıya çiçek ve plaket takdiminde bulundu.



Vizyon 2030 projeleri ilçe halkıyla paylaşıldı



Eğlenceli anlara sahne olan konserin hemen öncesinde Vizyon 2030 projelerini ilçe halkıyla paylaşan Başkan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un birçok ilçesinde nefes dahi alınamayan yerler var. İnsanlar koca koca binaların arasına sıkışmış durumda ve ne yazık ki mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamıyorlar. Ama biz Beylikdüzü’nde 2030 yılında, bugün 9.5 m2’ye ulaştırdığımız kişi başına düşen yeşil alanı 16.5 m2’ye ulaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.



“Kadınlar, erkeklerin malı ya da eşyası değildir”



Moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlendiği, her biri kendi alanında uzman konukların katıldığı Çardak Altı Sohbetleri de izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bu yıl ki teması “Eğitim” olan sohbetlerde; Cem Mumcu, Av. Feyza Altun ve Ahmet Naç “Yurttaşlık Bilgisi ve Eğitimde Kadın Pozitif Ayrımcılık” konularını ele aldı. Eğitimi bilim olarak gördüğünü ifade eden Naç, “Erkek çocuklar ne yazık ki toplumda daha ön plana çıkıyor. Hatta erkek çocuk doğurmadığı için boşanan birçok kadın var.” şeklinde konuştu.

İnsanların tüm cinsiyet kodlamalarını bir kenara bırakması gerektiğinin altını çizen Mumcu ise “Anne olmak bir kariyer planı zannedilmemeli, iyi ve başarılı anne olmak için çabalamayın, sadece çocuklarınızı sevin.” tavsiyesinde bulundu. Kadınların küçük yaştan itibaren bastırılarak büyütüldüğünü belirten Altun da “Önemli olan kadınların, erkeklerin malı ya da eşyası olmadığını fark etmek.” diye konuştu. Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nün özellikle kadınlar ve çocuklar için tam bir yaşanılası kent olduğunun altını çizdi.



“Şarkılar dönemin en önemli tanıklarıdır”



Etkinlikte Murat Meriç ise Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen Sahaf Festivali’nin konuğu idi. Şarkıların dönemin en önemli tanıkları olduğunu belirten Meriç’in, Türkiye’nin kırılma noktalarından yola çıkarak hazırladığı Müzikli Türkiye Tarihi Söyleşisi’ndeki plak dinletisi izleyiciler tarafından tam not aldı.