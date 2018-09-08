Meteoroloji uyarmıştı! Bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, 'Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor' denilmişti.

SEFERLER İPTAL

İstanbul'da etkili olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 (Maçka-Taşkışla) -TF2 ( Eyüp-Piyer Loti) teleferik hatlarımız işletmeye kapatılmıştır" denildi.