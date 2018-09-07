Büyükada'da 'Faytona Son, Atlara Özgürlük!' diyecekler

Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin (HAKİM) raporuna göre, Adalar genelinde 272 fayton bulunuyor ve 1540 at bu faytonlarda kullanılıyor.

Yılda 400 at fayton kazalarında ve/veya bakımsızlıktan ölüyor.

"Daha İyi Şartlar Değil; Faytona Son, Atlara Özgürlük"

Eylem için çağrı metni şöyle:

"Adalar'da her yıl yüzlerce tutsak at ölüyor. Deniz, atların cansız bedenleriyle dolu.

Buna 'dur' demek elimizde. Kavurucu sıcaklarda dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanayan, kış olunca öylece bir kenara bırakılan, acısı ve çaresizliği ancak yorgun gözlerinin içine bakıldığında görülen, bir parça ot ve birkaç yudum su ile idare etmesini öğrenmek zorunda kalan, turizm ve nostaljinin köleleri atların, sırtlarında şaklayan kamçıdan azad olmaları için, vicdana, sağduyuya ve adalete sığmayan bu kanlı sektörün çarklarının durması için Adalar'da, Türkiye’nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atların özgürlüğü için, "daha iyi" şartlar değil, atlar için bir zulüm olan faytonculuk sektörünün kaldırılmasını ve atların ömürleri boyunca kullanılmadan yaşaması için güvence talep edelim.

Eğlence, taşıma, eğitim, kozmetik, gıda, kıyafet, tıp, deney, sanat, ritüel, hayvan sevgisi ve engelli terapi vs. maskesi altında, hayvan kullanımı üzerinden sürdürülen tüm ticari faaliyetler ve sömürü biçimleri artık tarihe karışsın!

"Faytona son, atlara özgürlük!"

Faytonlarda atların kullanılmasının tamamen kaldırılmasının talep edileceği "Kitlesel Büyükada Eylemi" için Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, Vegan Aksiyon, Veganizm Özgürlüktür, Yıldız Teknik Üniversitesi Vegan Topluluğu, Ankara Vegan Platformu olmak üzere toplamda sekiz oluşum bir araya geldi.

Özgürlük vaadinden hayvan refahçılığına

Yıllardır sayısız protesto, basın açıklaması, imza kampanyaları ve sanatsal işlere konu olan faytonlarda atların kullanılması meselesi, Yenikapı'da düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Atları özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadesiyle cumhurbaşkanı düzeyinde gündeme gelmiş, açıklama ardından İBB, Adalar'da toplu taşımanın elektrikli taşıtlarla yapılması kararı almış, Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ise karara tepki göstererek, atalardan miras kalan bir şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortadan kaldıracağına inanmadığını dile getirmişti.

Bu ifadelerin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalar'daki faytonlarda kullanılan atların durumuyla ilgili, "Tam karar vermiş değiliz. Seçimden sonra bir karar verilecek." demiş ve geçtiğimiz ay, Bakanlığın atların özgürleşeceği değil 6 saat çalıştırılmalarının öngörüldüğü kanun taslağı hazırlığı içinde olduğu öğrenilmişti.

Saat 16.00'da Büyükada'da başlayacak eylem için saat 14.00'de Kadıköy'deki Adalar İskelesi önünde (Beşiktaş İskelesi yanında) toplanacak olan kitle, 14.20'de kalkan vapurla Büyükada'ya gidecek. Avrupa Yakası'ndan gelecekler ise, saat 14.00'de Eminönü'ndeki Adalar İskelesi'nden kalkan vapura (14.20'de Kadıköy’den hareket edecek vapurla aynı) binecek.