Beylikdüzü'nde Manuş Baba fırtınası

5. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nin dün akşamki konukları Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay oldu.

Üyepazarcı ve Okyay, Türkiye’de polisiye romanın gelişimini izleyicilerle paylaştı. Bu yılki teması “Eğitim” olan Çardak Altı Sohbetleri ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa’yı ağırladı.

Söyleşide, “Eğitimde en doğru model hangisi, eğitim sistemindeki sorunu nasıl çözebiliriz?” konusu enine boyuna tartışıldı.

Günün sonunda ‘Dönersen Islık Çal’ albümüyle müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Manuş Baba sahne aldı. En sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Beylikdüzü’ne coşku dolu anlar yaşattı.