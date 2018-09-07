7 Eylül 2018 08:13

Düşen helikopter enkazı için çalışmalar başladı

Düşen helikopter enkazı için çalışmalar başladı
İstanbul Maltepe’de dün gerçekleşen helikopter kazasının enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Bostancı iskelesinin açıklarına düşen helikopterde işadamı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı. Bölgede sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekipleri enkaz çalışmaları başlattı.

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