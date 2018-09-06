Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 17.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.