İstanbullular'ı sevindiren proje!

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor. Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak. İSBAK'ın resmi twitter hesabından duyurulan yenilikle beraber, çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak. İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.