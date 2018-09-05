Ataşehir'de Zabıta Haftası kutlandı

Ataşehir’de Zabıta Teşkilatı’nın 192. kuruluş yıl dönümü kutlamaları düzenlendi. Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı kahvaltı ile zabıta biriminin motivasyonu artırıldı.

Burada konuşan Zabıtadan sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Der, “Görevimizi yerine getirirken vatandaşlarımıza karşı her zaman güler yüzlü, ciddi ve sabırlı olacağız. Kendimize her zaman çalışkan olmayı, görevimizi layıkıyla yerine getirmeyi hedef edineceğiz. Hepinizin Zabıta Haftasını kutlar, görevinizde başarılar dilerim” dedi.

Bir konuşma yapan Zabıta Müdürü Battal Sarıkaya ise “Belediyelerin gülen ve görünen yüzü olarak zabıtalar ülkemizin tamamında daha fazla değeri hak etmektedir. 7/24 aktif olarak çalışan zabıta birimlerimiz, umuyorum ki gelecek yıllarda sahadaki etkin rolüne karşılık, sosyal şartlarda da gerekli değeri görür” şeklinde konuştu.

Kutlamalar boyunca Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne eşlik eden zabıta kıyafeti giymiş minik çocuklar; Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ı, Ataşehir Belediye Meclisi’ni ve Ataşehir’deki esnaf ile pazar yerlerini ziyaret etti. Minikler zabıta biriminin sıcak ve samimi yönünü gösterdiler.