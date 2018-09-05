Beylikdüzü'nde tişört ve çanta boyama atölyesi keyifli geçti

Beylikdüzü Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla “Tişört ve Çanta Boyama Atölyesi” düzenlendi.

Harmoni Kadın Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen atölyeye katılan Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi öğrencisi 15 çocuk hem yeni bir şey üretmenin heyecanını yaşadı hem de aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdi.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak düzenlediği atölye çalışmaları ile onların yaşamlarını zenginleştirmeye, yüzlerine gülümseme, kalplerine mutluluk katmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Harmoni Kadın Kooperatifi bahçesinde “Tişört ve Çanta Boyama Atölyesi” düzenledi.

Harmoni Kadın Kooperatifi üyelerinin hazırladığı kalıpları kullanarak transfer baskı yöntemiyle tişört ve çantalarını rengarenk boyayan, kooperatif üyesi kadınların yaptığı böreklerle keklerden yiyen ve müzik eşliğinde dans eden çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Hoşgöz: “Çocuklarımızın Mutluluğunu Önemsiyoruz”

Beylikdüzü Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak özel gereksinimli çocuklar için projeler üretmeye, etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, “Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun her zaman söylediği gibi biz, Beylikdüzü’nde büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin mutlu ve huzurlu olması, geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz. Bu atölyeyi düzenlememize katkı sunan Harmoni Kadın Kooperatifi üyelerine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinlikler Çocuklarımızın Sosyalleşmesini Sağlıyor

Bu tür etkinliklerin özel gereksinimli çocuklara önemli kazanımlar sağladığına dikkat çeken Hoşgöz, “Çocuklarımızın el becerilerini geliştiren bu tarz etkinlikler hem onların sosyalleşmesine katkı sağlıyor hem de ailelerin kaynaşmasını sağlıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.