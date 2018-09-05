5 Eylül 2018 11:17

Büyük umutlarla yapılan F1 pisti, otoparka döndü

Büyük umutlarla yapılan F1 pisti, otoparka döndü
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Kurtköy'de bulunan ve yapıldığı tarihte 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pistini gezdi.
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Kurtköy'de bulunan ve yapıldığı tarihte 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pistini gezerek, otopark olarak kullanılan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Tekin, “Cumhurbaşkanının himayesinde bulunmasına rağmen İstanbul Formula 1 yarışları neden hala takvime alınamıyor? Dünyadaki Formula 1 pistlerinde neredeyse her hafta bir yarış yapılırken, İstanbul Park Pistinde yarışlar neden yapılamıyor? Sorularını TBMM gündemine taşıdı.


Gürsel Tekin, “Formula 1 yarışları için Türkiye ile yeniden sözleşme yenilenmezse bu proje için milletimizin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atılmış olacak? ” diye sordu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:
Her yıl Formula yarışları başladığında, “F1 Türkiye’ye ne zaman geri dönecek?” sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. İktidarınız döneminde 25 milyon dolar bütçe ile yapılması planlanan Formula 1 İstanbul Pisti, (2005) rakamlarıyla 205 milyon dolar maliyetle tamamlanabilmişti. Yapılan bunca yatırıma rağmen sadece 7 yarış düzenlenmiş ve durduk yere bu yarışlardan çıkarılan ilk ülke olarak tarihe geçmiştik.
Dünyadaki Formula 1 pistlerinin neredeyse tamamında her hafta bir yarış yapılırken, İstanbul Park Pistinde yarışların yapılamaması nedeniyle büyük bir yatırımın ve tanıtım şansı çöpe atılmaktadır?
Bu bağlamda;
-2005 yılında açılan İstanbul Park yarış pistinin F1 takviminden çıkarılmasının ardından otopark haline dönüştürülmesinin gerekçesi nedir? 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pisti, otopark olarak kullanılsın diye mi inşa edilmiştir?
-Formula 1 yarışların prestij açısından bakıldığında olimpiyatlar kadar etkili olmasına rağmen bu yatırım neden devam ettirilemiyor?
Cumhurbaşkanı’nın himayesinde bulunmasına rağmen İstanbul’un takvime girememesinin gerekçesi nedir?
-Türkiye yeniden Formula 1 yarışlarında yerini alabilmesi için ne gibi çalışmalar yürütmektedir?
-Formula 1 yarışları için Türkiye ile yeniden sözleşme yenilenmezse bu proje için milletimizin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atılmış olacaktır?
-İstanbul Park şu an itibariyle Formula 1’e ev sahipliği yapacak alt yapıya hala sahip midir?

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