Büyük umutlarla yapılan F1 pisti, otoparka döndü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Kurtköy'de bulunan ve yapıldığı tarihte 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pistini gezerek, otopark olarak kullanılan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Tekin, “Cumhurbaşkanının himayesinde bulunmasına rağmen İstanbul Formula 1 yarışları neden hala takvime alınamıyor? Dünyadaki Formula 1 pistlerinde neredeyse her hafta bir yarış yapılırken, İstanbul Park Pistinde yarışlar neden yapılamıyor? Sorularını TBMM gündemine taşıdı.



Gürsel Tekin, “Formula 1 yarışları için Türkiye ile yeniden sözleşme yenilenmezse bu proje için milletimizin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atılmış olacak? ” diye sordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Her yıl Formula yarışları başladığında, “F1 Türkiye’ye ne zaman geri dönecek?” sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. İktidarınız döneminde 25 milyon dolar bütçe ile yapılması planlanan Formula 1 İstanbul Pisti, (2005) rakamlarıyla 205 milyon dolar maliyetle tamamlanabilmişti. Yapılan bunca yatırıma rağmen sadece 7 yarış düzenlenmiş ve durduk yere bu yarışlardan çıkarılan ilk ülke olarak tarihe geçmiştik.

Dünyadaki Formula 1 pistlerinin neredeyse tamamında her hafta bir yarış yapılırken, İstanbul Park Pistinde yarışların yapılamaması nedeniyle büyük bir yatırımın ve tanıtım şansı çöpe atılmaktadır?

Bu bağlamda;

-2005 yılında açılan İstanbul Park yarış pistinin F1 takviminden çıkarılmasının ardından otopark haline dönüştürülmesinin gerekçesi nedir? 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pisti, otopark olarak kullanılsın diye mi inşa edilmiştir?

-Formula 1 yarışların prestij açısından bakıldığında olimpiyatlar kadar etkili olmasına rağmen bu yatırım neden devam ettirilemiyor?

Cumhurbaşkanı’nın himayesinde bulunmasına rağmen İstanbul’un takvime girememesinin gerekçesi nedir?

-Türkiye yeniden Formula 1 yarışlarında yerini alabilmesi için ne gibi çalışmalar yürütmektedir?

-Formula 1 yarışları için Türkiye ile yeniden sözleşme yenilenmezse bu proje için milletimizin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atılmış olacaktır?

-İstanbul Park şu an itibariyle Formula 1’e ev sahipliği yapacak alt yapıya hala sahip midir?